CPU | CPU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CPU Hızlı Proje Tanıtımı
CPUcoin, Compute Global Network veya CGN'yi geliştiriyor. Bu merkeziyetsiz Hizmet Olarak Altyapı çözümü, kullanılmayan CPU/GPU gücü için yeni bir paylaşım ekonomisi oluşturarak bulut altyapısı maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Ağa bağlı dApp'ler ve dServices için kurumsal iş yükleri yapan bir madenci kurarak herkes ağa katılabilir. Madenciler Windows ve Linux'ta mevcuttur. Mac OS ise yakında piyasaya sürülecektir!CPU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CPU Token MEXC'de
MEXC Borsası, CPU (CPU) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CPU
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CPU satın almak veya MEXC CPU ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCPU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCPU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000