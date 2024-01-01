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CPUcoin, Compute Global Network veya CGN'yi geliştiriyor. Bu merkeziyetsiz Hizmet Olarak Altyapı çözümü, kullanılmayan CPU/GPU gücü için yeni bir paylaşım ekonomisi oluşturarak bulut altyapısı maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Ağa bağlı dApp'ler ve dServices için kurumsal iş yükleri yapan bir madenci kurarak herkes ağa katılabilir. Madenciler Windows ve Linux'ta mevcuttur. Mac OS ise yakında piyasaya sürülecektir!