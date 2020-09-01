CPH | CPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CPH Hızlı Proje Tanıtımı
CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.CPH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CPH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCPH
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCPH
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2020-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.25 USDT
Maksimum Arz8,428,000,000