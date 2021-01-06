Chainpay | CPAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Chainpay Hızlı Proje Tanıtımı
CPAY is the stable gas token for CENNZnet, which will be used to pay trading fees and staker block rewards.Chainpay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CPAY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCPAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCPAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-01-06
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz