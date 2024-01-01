COVN | COVN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COVN Hızlı Proje Tanıtımı
Covenant Child aims to establish a decentralized game service environment as its top priority and is expected to show a more evolved game performance ecosystem from the existing Play-to-Earn (P2E) structure. Covenant Child is a unique strategy RPG game. It was developed so that anyone can quickly and conveniently experience the Play-to-Earn (P2E) element by combining user-friendly operability and character development progression.COVN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCOVN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOVN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz