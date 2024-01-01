COS | COS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COS Hızlı Proje Tanıtımı
Meme token, NFT dünyasıyla birleşiyor. Cats of Sol kripto dünyasında fırtınalar estiriyor! %100 Arz dolaşımda ve topluluğun elinde, Ekip tokeni yok. DEV tabanlı, BEN TODAR projesi.COS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCOS
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000