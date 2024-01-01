COREUM | COREUM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COREUM Hızlı Proje Tanıtımı
Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.COREUM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COREUM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOREUM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOREUM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000