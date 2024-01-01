COPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Oyuncu odaklı ekonomilerin ve maceraya susamışlığın hüküm sürdüğü bir MMO. Diğer oyunculara mini oyunlarda meydan okuyun, sahip olabileceğiniz dijital varlıklar yaratın ve kubbelerin ötesinde sizi bekleyenlerin ardındaki gerçeği keşfedin.