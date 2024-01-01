COPI | COPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COPI Hızlı Proje Tanıtımı
Oyuncu odaklı ekonomilerin ve maceraya susamışlığın hüküm sürdüğü bir MMO. Diğer oyunculara mini oyunlarda meydan okuyun, sahip olabileceğiniz dijital varlıklar yaratın ve kubbelerin ötesinde sizi bekleyenlerin ardındaki gerçeği keşfedin.COPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COPI Token MEXC'de
MEXC Borsası, COPI (COPI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de COPI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak COPI satın almak veya MEXC COPI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için COPI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen COPI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCOPI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCOPI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,840,000,000