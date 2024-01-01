Connex | CONX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Connex Hızlı Proje Tanıtımı
Connex, izne tabi olmayan, açık ve işbirliğine dayalı bir Web3 profesyonel ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. CONX tokeni, yönetişim tokeni olarak işlev gördüğü, kullanıcı katılımını teşvik ettiği ve Connex ekosisteminin birincil ödeme tokeni olarak hizmet verdiğinden dolayı bu tür altyapılar için önemli bir bileşendir.Connex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CONX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCONX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCONX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000