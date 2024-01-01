Connex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Connex, izne tabi olmayan, açık ve işbirliğine dayalı bir Web3 profesyonel ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. CONX tokeni, yönetişim tokeni olarak işlev gördüğü, kullanıcı katılımını teşvik ettiği ve Connex ekosisteminin birincil ödeme tokeni olarak hizmet verdiğinden dolayı bu tür altyapılar için önemli bir bileşendir.