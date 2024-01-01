Compound | COMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Compound Hızlı Proje Tanıtımı
Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. Compound geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCOMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000