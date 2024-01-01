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Call of Memes | COME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Call of Memes Hızlı Proje Tanıtımı

Karşınızda CALL OF MEMES YACHTS CLUB: Memelerin eğlenceli ruhunu yat kulübü kültürünün lüksüyle harmanlayarak web3 ekosistemini dönüştürmeyi hedefleyen öncü bir girişim.
Call of Memes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

COME Token MEXC'de

MEXC Borsası, Call of Memes (COME) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de COME alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Call of Memes satın almak veya MEXC COME ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Call of Memes tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen COME vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCOME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000,000,000
COME Fiyat HesaplayıcıCall of Memes Satın Alma

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