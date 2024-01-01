Call of Memes | COME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Call of Memes Hızlı Proje Tanıtımı
Karşınızda CALL OF MEMES YACHTS CLUB: Memelerin eğlenceli ruhunu yat kulübü kültürünün lüksüyle harmanlayarak web3 ekosistemini dönüştürmeyi hedefleyen öncü bir girişim.Call of Memes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCOME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000,000,000