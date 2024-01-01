COMAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Commune, tüm geliştirici araçlarını tek bir ağda birleştirerek daha paylaşılabilir, yeniden kullanılabilir ve açık bir ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlayan bir protokoldür. Maksimum düzeyde tarafsız olmaya dayanan kapsayıcı bir tasarım felsefesini takip eder.