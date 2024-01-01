COMAI | COMAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COMAI Hızlı Proje Tanıtımı
Commune, tüm geliştirici araçlarını tek bir ağda birleştirerek daha paylaşılabilir, yeniden kullanılabilir ve açık bir ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlayan bir protokoldür. Maksimum düzeyde tarafsız olmaya dayanan kapsayıcı bir tasarım felsefesini takip eder.COMAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCOMAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000