Collateral Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Collateral Network, borç alanlar ile borç verenleri birbirine bağlamak için blok zinciri teknolojisinden yararlanan ve varlığa dayalı borç verme, dijital krediler, borç alma ve verme faaliyetleri için merkeziyetsiz bir platform sunan küresel bir Hizmet Olarak Yazılım (SAAS) protokolüdür.