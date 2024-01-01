Collateral Network | COLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Collateral Network Hızlı Proje Tanıtımı
Collateral Network, borç alanlar ile borç verenleri birbirine bağlamak için blok zinciri teknolojisinden yararlanan ve varlığa dayalı borç verme, dijital krediler, borç alma ve verme faaliyetleri için merkeziyetsiz bir platform sunan küresel bir Hizmet Olarak Yazılım (SAAS) protokolüdür.Collateral Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COLT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,400,000,000