COLLE | COLLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COLLE Hızlı Proje Tanıtımı
Collé, OpenAI DALL-E 2, OpenAI DALL-E 3, OpenAI Sora ve Stability AI (Kararlı Difüzyon) dahil olmak üzere en son teknolojilerden yararlanan devrim niteliğinde çok zincirli bir AI video ve görüntü üreticisidir.COLLE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COLLE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOLLE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000