COLLE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Collé, OpenAI DALL-E 2, OpenAI DALL-E 3, OpenAI Sora ve Stability AI (Kararlı Difüzyon) dahil olmak üzere en son teknolojilerden yararlanan devrim niteliğinde çok zincirli bir AI video ve görüntü üreticisidir.