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Colana, Solana ağındaki ilk kripto içecek ve meme coindir. DaVinci ve Crypto Wendy gibi 1. seviye influencerlar ve Gotbit tarafından desteklenmektedir. Nisan 2024'te Paris Blok Zinciri haftasına sponsor olacaklar.