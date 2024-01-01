COL | COL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COL Hızlı Proje Tanıtımı
Colana, Solana ağındaki ilk kripto içecek ve meme coindir. DaVinci ve Crypto Wendy gibi 1. seviye influencerlar ve Gotbit tarafından desteklenmektedir. Nisan 2024'te Paris Blok Zinciri haftasına sponsor olacaklar.COL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000