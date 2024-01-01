COK | COK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COK Hızlı Proje Tanıtımı
CatOwnKimono olarak da bilinen $COK token, Solana blok zincirinde yenilikçi ve memable bir kripto para birimi projesidir. Güçlü topluluk hislerini benimseyen $COK, Solana ekosistemi içinde hızla dikkat ve destek toplamıştır. Projenin benzersiz anlatısı, canlı ve adanmış topluluğuyla birleştiğinde, $COK'un kripto alanında trend bir konu olmaya devam etmesini sağlıyor.COK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COK Token MEXC'de
MEXC Borsası, COK (COK) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de COK
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak COK satın almak veya MEXC COK ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCOK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz998,607,360,525.49