COGE | COGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COGE Hızlı Proje Tanıtımı
Cogecoin is an open source peer-to-peer cryptocurrency. Our mission is to save underprivileged animals around the world. $COGE will be donated to animal welfare organizations. We hope that all animals in the world can live a happy life. For this to happen, all people must work together with love and compassion. Love to all the lovely animals.COGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COGE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOGE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000