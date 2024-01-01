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$COBRAKING token, Cardano blok zinciri üzerine inşa edilen CobraKing DAO'ya, eğitim yoluyla Cardano blok zincirine meme severlerin farkındalığını artırmak için güç veriyor. DAO ayrıca yeni projelerin Cardano'da adil bir şekilde başlatılmasını desteklemek için bir launchpad başlatmayı hedefliyor.