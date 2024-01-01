COB | COB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
COB Hızlı Proje Tanıtımı
$COBRAKING token, Cardano blok zinciri üzerine inşa edilen CobraKing DAO'ya, eğitim yoluyla Cardano blok zincirine meme severlerin farkındalığını artırmak için güç veriyor. DAO ayrıca yeni projelerin Cardano'da adil bir şekilde başlatılmasını desteklemek için bir launchpad başlatmayı hedefliyor.COB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCOB
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCOB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000