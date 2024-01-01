Covasart | CO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Covasart Hızlı Proje Tanıtımı
Evrensel bir NFT alım satım platformu olan Covas, hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla özel dijital sanatların alım satımını ve keşfedilmesini kolaylaştırmaya odaklanmıştır.
Özünde Covas, serbest müzayede protokolü pazarını yeniden tanımlamaktadır. Esasen, küresel NFT koleksiyon pazarı için ek olanaklar sağlayan bir kripto-sosyal ağ platformu olarak sınıflandırılabilir.Covasart geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz