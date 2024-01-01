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Evrensel bir NFT alım satım platformu olan Covas, hem geleneksel hem de yenilikçi yollarla özel dijital sanatların alım satımını ve keşfedilmesini kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Özünde Covas, serbest müzayede protokolü pazarını yeniden tanımlamaktadır. Esasen, küresel NFT koleksiyon pazarı için ek olanaklar sağlayan bir kripto-sosyal ağ platformu olarak sınıflandırılabilir.