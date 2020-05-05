Centric geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CNS, Centric Network'ün açık ve kapalı rampa olarak hizmet veren Binance Smart Chain tabanlı bir tokendir. Centric Network'ün kendisi ikili kripto para ödeme ağıdır.