Centric | CNS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Centric Hızlı Proje Tanıtımı
CNS, Centric Network'ün açık ve kapalı rampa olarak hizmet veren Binance Smart Chain tabanlı bir tokendir. Centric Network'ün kendisi ikili kripto para ödeme ağıdır.Centric geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CNS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCNS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCNS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-05-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz74,349,961,704.446133