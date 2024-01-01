Changer | Cng Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Changer Hızlı Proje Tanıtımı
Changer, kullanıcıların 10.000'den fazla dijital varlık arasında sorunsuz bir şekilde zincirler arası swap yapmasına olanak tanır. CeFi ve DeFi'nin en iyi parçalarını birleştiren Changer, tüm kullanıcılar için kripto paranın tek adresi olmayı amaçlıyor.Changer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Cng Token MEXC'de
MEXC Borsası, Changer (Cng) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Cng
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Changer satın almak veya MEXC Cng ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Changer tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Cng vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCNG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCNG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000