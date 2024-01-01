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Conic Finance | Cnc Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Conic Finance Hızlı Proje Tanıtımı

Conic, kullanıcıların tek bir varlık yatırabileceği likidite havuzları olan "Omnipools"u tanıtan Ethereum üzerinde bir protokoldür. Her Omnipool, likiditeyi beyaz listeye alınmış bir dizi Eğri havuzuna tahsis eder. Eğri havuzları arasındaki dağıtım, bir Omnipool'un her bir Eğri havuzuna sağlanması gereken toplam likidite payını temsil eden likidite tahsis ağırlıklarına göre belirlenir. Bir Omnipool'un likidite sağlayıcıları (LP'ler), tek bir Omnipool LP tokeni aracılığıyla birden çok Eğri havuzuna maruz kalabilir.
Conic Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cnc Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıCNC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCNC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000
CNC Fiyat HesaplayıcıConic Finance Satın Alma

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