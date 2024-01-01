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Conic, kullanıcıların tek bir varlık yatırabileceği likidite havuzları olan "Omnipools"u tanıtan Ethereum üzerinde bir protokoldür. Her Omnipool, likiditeyi beyaz listeye alınmış bir dizi Eğri havuzuna tahsis eder. Eğri havuzları arasındaki dağıtım, bir Omnipool'un her bir Eğri havuzuna sağlanması gereken toplam likidite payını temsil eden likidite tahsis ağırlıklarına göre belirlenir. Bir Omnipool'un likidite sağlayıcıları (LP'ler), tek bir Omnipool LP tokeni aracılığıyla birden çok Eğri havuzuna maruz kalabilir.