CLY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Colony, Avalanche'nin ekosistem büyümesini sağlayan ve DAO'ya dönüşen, topluluk odaklı bir Hızlandırıcıdır. Yönetişim tokeni $CLY tarafından desteklenmektedir.