CLY | CLY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CLY Hızlı Proje Tanıtımı
Colony, Avalanche'nin ekosistem büyümesini sağlayan ve DAO'ya dönüşen, topluluk odaklı bir Hızlandırıcıdır. Yönetişim tokeni $CLY tarafından desteklenmektedir.CLY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CLY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCLY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCLY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000