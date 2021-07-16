CLV | CLV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CLV Hızlı Proje Tanıtımı
Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.CLV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CLV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCLV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCLV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz