Pixel Canvas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$CLUB, dijital alanda gerçek hayattaki sürükleyici deneyimler yaratmada öncü bir güç olan Pixel Canvas platformuna yönelik bir yardımcı tokendir. Token, Pixel Canvas tarafından sunulan çok sayıda deneyime erişmelerini sağlayarak kullanıcıları güçlendirmeyi amaçlıyor. Biz bu yeni paradigmanın önünü açarken, $CLUB tokeni ön planda yer alıyor ve yeni bir etkileşim, büyüme ve fayda çağını başlatıyor.