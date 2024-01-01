Pixel Canvas | CLUB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pixel Canvas Hızlı Proje Tanıtımı
$CLUB, dijital alanda gerçek hayattaki sürükleyici deneyimler yaratmada öncü bir güç olan Pixel Canvas platformuna yönelik bir yardımcı tokendir. Token, Pixel Canvas tarafından sunulan çok sayıda deneyime erişmelerini sağlayarak kullanıcıları güçlendirmeyi amaçlıyor. Biz bu yeni paradigmanın önünü açarken, $CLUB tokeni ön planda yer alıyor ve yeni bir etkileşim, büyüme ve fayda çağını başlatıyor.Pixel Canvas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCLUB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCLUB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz430,000,000