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Cloak Protocol, yenilikçi ZK-snarks teknolojisi aracılığıyla benzersiz gizlilik, finansal bağımsızlık ve kullanıcı kazançları için yeni bir çağ başlatarak kriptonun temel konseptini canlandırıyor.