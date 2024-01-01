CLFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LFi, değer yaratma ve ekonomik inovasyonun geleceğini şekillendirmeye odaklanmış merkeziyetsiz bir ağdır. DAO güdümlü bir ekosistem tarafından yönlendirilen kendi blok zinciri üzerinde çalışır. LFi Ekosistemi, birincil blok zinciri ile sıkı bir şekilde entegre olan merkeziyetsiz çözümler sunar. Bu entegrasyon, açık kaynaklı, merkeziyetsiz platformların faydalarını vurgulayarak sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.