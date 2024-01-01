CLFi | CLFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CLFi Hızlı Proje Tanıtımı
LFi, değer yaratma ve ekonomik inovasyonun geleceğini şekillendirmeye odaklanmış merkeziyetsiz bir ağdır. DAO güdümlü bir ekosistem tarafından yönlendirilen kendi blok zinciri üzerinde çalışır.
LFi Ekosistemi, birincil blok zinciri ile sıkı bir şekilde entegre olan merkeziyetsiz çözümler sunar. Bu entegrasyon, açık kaynaklı, merkeziyetsiz platformların faydalarını vurgulayarak sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.CLFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CLFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCLFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCLFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000