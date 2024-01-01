Crystal Diamond | CLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Crystal Diamond Hızlı Proje Tanıtımı
Crystal Diamond size yeni bir DeFi deneyimi sunarak hızlı, ucuz ve güçlü merkeziyetsiz finansal hizmetleri deneyimlemenize olanak tanıyacak. Kullanıcılar likidite sağlayarak DeFi ekosistemine katılabilir ve ilgili ödülleri alabilirler. DeFi, kullanıcıların akıllı sözleşmeler aracılığıyla dijital varlıkları ödünç almasına veya ödünç vermesine olanak tanır. Bu borç anlaşmaları genellikle bir kredi notu gerektirmeksizin teminatların değerine dayanır.Crystal Diamond geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CLD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000