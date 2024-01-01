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Crystal Diamond size yeni bir DeFi deneyimi sunarak hızlı, ucuz ve güçlü merkeziyetsiz finansal hizmetleri deneyimlemenize olanak tanıyacak. Kullanıcılar likidite sağlayarak DeFi ekosistemine katılabilir ve ilgili ödülleri alabilirler. DeFi, kullanıcıların akıllı sözleşmeler aracılığıyla dijital varlıkları ödünç almasına veya ödünç vermesine olanak tanır. Bu borç anlaşmaları genellikle bir kredi notu gerektirmeksizin teminatların değerine dayanır.