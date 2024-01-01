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CIRUS | CIRUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

CIRUS Hızlı Proje Tanıtımı

Cirus is a multi-layered ecosystem designed to accelerate the ownership economy by leveraging the latest advancements in hardware, software and a tokenized economy. Enabling individuals to enter this new era by owning, managing and monetizing their largest digital commodity, Data.
CIRUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CIRUS Token MEXC'de

MEXC Borsası, CIRUS (CIRUS) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CIRUS alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CIRUS satın almak veya MEXC CIRUS ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CIRUS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CIRUS vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCIRUS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCIRUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000
CIRUS Fiyat HesaplayıcıCIRUS Satın Alma

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