CIRUS | CIRUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CIRUS Hızlı Proje Tanıtımı
Cirus is a multi-layered ecosystem designed to accelerate the ownership economy by leveraging the latest advancements in hardware, software and a tokenized economy. Enabling individuals to enter this new era by owning, managing and monetizing their largest digital commodity, Data.CIRUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCIRUS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCIRUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000