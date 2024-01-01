CIRI | CIRI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CIRI Hızlı Proje Tanıtımı
CIRI Coin, gizlilik odaklı CIRI ekosisteminde kullanılan kripto para birimidir. Son teknoloji kriptografi, şifreli mesajlaşma ve özel anahtar yönetimi sayesinde CIRI, mesajları ve işlemleri gizli tutar.CIRI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CIRI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCIRI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCIRI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000