Chilliz | CHZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Chilliz Hızlı Proje Tanıtımı
Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.Chilliz geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-07-02
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,888,888,888