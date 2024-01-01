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Chirpley, küçük influencer'lar için son teknoloji bir influencer pazarlama platformudur. Platform, tamamen son kullanıcılarının çıkarına çalışan merkeziyetsiz bir organizasyon oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir: küçük influencer ve pazarlamacı.