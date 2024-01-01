Artichoke Protocol | CHOKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Artichoke Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Arbitrum üzerinde Tek Taraflı Likidite Protokolü.Artichoke Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHOKE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHOKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHOKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz68,281,644