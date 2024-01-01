Choise.com | CHO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Choise.com Hızlı Proje Tanıtımı
Choise.com, DeFi ürünlerinin kullanımını basitleştiren, süreci kolay, güvenilir ve kusursuz hale getiren dünyanın ilk MetaFi ekosistemidir.Choise.com geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000