CHKN | CHKN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHKN Hızlı Proje Tanıtımı
Chickencoin, Ethereum blok zincirinde başlatılan ve PEPE akıllı sözleşmesinden çatallanan bir meme coindir.CHKN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHKN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHKN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000,000