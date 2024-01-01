CHICA | CHICA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHICA Hızlı Proje Tanıtımı
CHICA, geleneksel olarak güzellik tüketicilerinin karşılaştığı sorunları çözmek için tasarlanmış, tüketici davranışı içgörülerine dayanan öncü bir Akıllı Güzellik Blok Zinciri Projesidir. Ayrıca, CHICA güzellik ekosistemindeki sağlam ortaklıklar aracılığıyla, kapsamlı bir CHICA token ödeme altyapısı sağlıyor ve kullanıcıların çeşitli avantajlardan yararlanmasına olanak tanıyan bir 'farklılaştırılmış güzellik ödül platformu' kuruyoruz.CHICA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCHICA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHICA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000