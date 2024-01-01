CheersLand | CHEERS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CheersLand Hızlı Proje Tanıtımı
Cheersland, web2 ve web3 arasında köprü kurmak için tasarlanmış, programlama gerektirmeyen modüler bir RWA alım satım platformudur.CheersLand geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHEERS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHEERS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHEERS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000