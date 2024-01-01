CHATNI | CHATNI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHATNI Hızlı Proje Tanıtımı
Chatni (CHATNI), sadece memecoinlerin eğlenceli ve ortak ruhunu kucaklamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel mutfak sanatları ile modern blok zinciri teknolojisi arasında bir köprü oluşturarak Hint yemeklerine olan küresel sevgiyi de benimsiyor.CHATNI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCHATNI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCHATNI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000