CHATNI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Chatni (CHATNI), sadece memecoinlerin eğlenceli ve ortak ruhunu kucaklamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel mutfak sanatları ile modern blok zinciri teknolojisi arasında bir köprü oluşturarak Hint yemeklerine olan küresel sevgiyi de benimsiyor.