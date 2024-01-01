CHATGPT | CHATGPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHATGPT Hızlı Proje Tanıtımı
AI Dragon, yapay zeka araçları ve hizmetleri için merkeziyetsiz bir pazar yeri sunarak yapay zekayı demokratikleştirmeyi amaçlayan Solana blok zinciri tabanlı bir meme girişimidir. Bir DAO tarafından yönetilen proje, topluluk katılımını ve inovasyonu teşvik etmek için kendi yerel tokeni olan $ChatGPT'yi tanıtmaktadır. Proje, katkıları ve işlemleri teşvik etmek için ekosisteminin merkezinde $ChatGPT ile Yapay Zeka girişimleri için finansman yolları sağlayan Dream Building Plan tarafından desteklenen eşitlikçi Yapay Zeka teknolojisi dağıtımını teşvik ederek mevcut Yapay Zeka tekellerine meydan okuyor.CHATGPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCHATGPT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCHATGPT
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz88,000,000,000