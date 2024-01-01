Cogito Protocol | CGV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cogito Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Cogito Protocol, geleneksel finansal varlıkları zincir üstüne taşımak için kurumsal düzeyde yatırım ürünleri sunmaktadır.Cogito Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CGV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCGV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCGV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000