ChainGrok | CGROK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ChainGrok Hızlı Proje Tanıtımı
ChainGrok, blok zincirinin önündeki mevcut engellerin çoğunu kaldıracaktır. Karmaşık konular her zaman kolay hale gelme potansiyeline sahiptir.ChainGrok geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CGROK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCGROK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCGROK
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000