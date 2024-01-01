ChainGuardians | CGG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ChainGuardians Hızlı Proje Tanıtımı
ChainGuardians, dünyanın süper kahraman ekosistemiyle buluşan ilk blok zinciridir. Vizyonumuz, gelişmiş NFT kullanım durumları, işbirlikleri, en son teknolojik gelişmeler, birinci sınıf sanat ve sürükleyici oyun deneyimleri aracılığıyla Blok Zinciri Oyunları'nda kitlesel benimsenme elde etmektir.ChainGuardians geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CGG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCGG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCGG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000