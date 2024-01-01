CFW | CFW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CFW Hızlı Proje Tanıtımı
CipherfuseWallet, merkeziyetsiz uygulamaların hızla genişleyen galaksisine açılan kapınızdır. Geniş varlık desteğimiz ve zincirler arası uyumluluğumuz, NFT alım satımından blok zinciri oyunlarına ve likidite madenciliğine kadar her şeyi kripto cüzdanınızın güvenliliği altında yapmanızı kolaylaştırır.CFW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CFW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCFW
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCFW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000