Centauri Finance | CFH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Centauri Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Centauri Finance projesi, Kanada merkezlidir. Yönetmeliklere uygun olarak bir işletme lisansı almıştır. Küresel olarak faaliyet gösteren şifreli bir dijital banka ve DeFi 3.0 üzerinde şeffaf bir kripto para yatırım platformudur.Centauri Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CFH Token MEXC'de
MEXC Borsası, Centauri Finance (CFH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CFH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Centauri Finance satın almak veya MEXC CFH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Centauri Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CFH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCFH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCFH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000