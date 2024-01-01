Centauri Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Centauri Finance projesi, Kanada merkezlidir. Yönetmeliklere uygun olarak bir işletme lisansı almıştır. Küresel olarak faaliyet gösteren şifreli bir dijital banka ve DeFi 3.0 üzerinde şeffaf bir kripto para yatırım platformudur.