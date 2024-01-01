Cere Network | CERE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cere Network Hızlı Proje Tanıtımı
Cere Network, Polkadot ile uyumlu olarak oluşturulmuş, işletmelere ve tüketicilere veri birlikte çalışabilirliği getiren Merkeziyetsiz Veri ve Finans Bulutudur.Cere Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CERE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCERE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCERE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000