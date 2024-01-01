Centcex | CENX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Centcex Hızlı Proje Tanıtımı
Bitgert'in Geliştirme Ortağı olarak Centcex, yenilikçi merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulması yoluyla Bitgert Zincirinin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi sürecinde aktif olarak yer almaktadır. Centcex ve Bitgert, en son teknolojiye odaklanan ve mükemmellik taahhüdüyle güvenli, hızlı ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir işlemler sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturmak için birlikte çalışıyor. Blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak ve işletmelerin ve bireylerin etkileşim kurma biçiminde devrim yaratarak yeni bir güven, şeffaflık ve verimlilik çağı başlatıyorlar.Centcex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCENX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCENX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000