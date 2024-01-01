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Bitgert'in Geliştirme Ortağı olarak Centcex, yenilikçi merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulması yoluyla Bitgert Zincirinin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi sürecinde aktif olarak yer almaktadır. Centcex ve Bitgert, en son teknolojiye odaklanan ve mükemmellik taahhüdüyle güvenli, hızlı ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir işlemler sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturmak için birlikte çalışıyor. Blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak ve işletmelerin ve bireylerin etkileşim kurma biçiminde devrim yaratarak yeni bir güven, şeffaflık ve verimlilik çağı başlatıyorlar.