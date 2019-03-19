Celer Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Celer Network, yalnızca ödeme işlemleri için değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmelere hızlı, kolay ve güvenli zincir dışı işlemler sağlayan lider bir Layer 2 ölçeklendirme platformudur. Herkesin zincir dışı ölçeklendirme teknikleri ve teşvik uyumlu kripto ekonomideki yenilikler aracılığıyla yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkeziyetsiz uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını, çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar.