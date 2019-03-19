Celer Network | CELR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Celer Network Hızlı Proje Tanıtımı
Celer Network, yalnızca ödeme işlemleri için değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmelere hızlı, kolay ve güvenli zincir dışı işlemler sağlayan lider bir Layer 2 ölçeklendirme platformudur. Herkesin zincir dışı ölçeklendirme teknikleri ve teşvik uyumlu kripto ekonomideki yenilikler aracılığıyla yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkeziyetsiz uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını, çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar.Celer Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CELR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCELR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCELR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-03-19
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0067 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000