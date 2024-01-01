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Cellframe Network, kuantum sonrası şifreleme ile güvence altına alınan blok zincirleri ve hizmetler oluşturmak ve bunlar arasında köprü kurmak için ölçeklenebilir, açık kaynaklı, yeni nesil bir platformdur.