CELL | CELL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CELL Hızlı Proje Tanıtımı
Cellframe Network, kuantum sonrası şifreleme ile güvence altına alınan blok zincirleri ve hizmetler oluşturmak ve bunlar arasında köprü kurmak için ölçeklenebilir, açık kaynaklı, yeni nesil bir platformdur.CELL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CELL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCELL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCELL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz29,735,000