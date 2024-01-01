Creation Energy Join International geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Creation Energy Join International (CEJI) projesi, tüm yanıcı atıkları karıştıran ve enerjiyi yeniden üreten bir teknoloji projesidir ve CEJI platformu oluşturmak için teknoloji ile blok zinciri birleştirerek bir ekosistem oluşturmayı amaçlar.