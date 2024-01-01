Creation Energy Join International | CEJI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Creation Energy Join International Hızlı Proje Tanıtımı
Creation Energy Join International (CEJI) projesi, tüm yanıcı atıkları karıştıran ve enerjiyi yeniden üreten bir teknoloji projesidir ve CEJI platformu oluşturmak için teknoloji ile blok zinciri birleştirerek bir ekosistem oluşturmayı amaçlar.Creation Energy Join International geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCEJI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCEJI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000