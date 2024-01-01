CodeX | CDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CodeX Hızlı Proje Tanıtımı
Yaygın olarak kullanılan tüm Web3 uygulamaları için geliştiricilere yönelik ilk Hepsi Bir Arada Kodsuz Yapay Zeka destekli çözümdür.CodeX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CDX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000