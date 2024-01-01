CDT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CheckDot, DeFi kullanıcılarını kapsayan bir çözümdür. Her kullanıcı, Depeg, Oracle arızası, Akıllı sözleşme güvenlik açığı, Sert depeg, Cüzdan istismarları ve Platform saldırıları risklerine karşı merkeziyetsiz CheckDot protokolünde kendini sigortalayabilir.