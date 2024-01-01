CDT | CDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CDT Hızlı Proje Tanıtımı
CheckDot, DeFi kullanıcılarını kapsayan bir çözümdür. Her kullanıcı, Depeg, Oracle arızası, Akıllı sözleşme güvenlik açığı, Sert depeg, Cüzdan istismarları ve Platform saldırıları risklerine karşı merkeziyetsiz CheckDot protokolünde kendini sigortalayabilir.CDT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CDT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCDT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,897,808